Простудившийся Папа Римский Франциск идет на поправку

РИМ, 5 марта. /ТАСС/. Папа Римский Франциск, который из-за неважного самочувствия отменил несколько запланированных мероприятий, идет на поправку. Об этом сообщило в четверг агентство ANSA со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни.

"Простуда, диагностированная у Папы Франциска, проходит, понтифик продолжает совершать ежедневно богослужения в "Доме Святой Марфы" (гостинице на территории Ватикана, в которой он живет - прим. ТАСС) и следует курсу духовных размышлений, как и сообщалось ранее", - приводит агентство слова Бруни.

Как он сообщил журналистам, "Ватикан изучает меры по недопущению распространения коронавируса в соответствии с теми, что принимает итальянское правительство". Бруни уточнил, что они будут касаться как деятельности самого Папы, так и всего аппарата Святого престола и государства Ватикан.

Во вторник газета Il Messaggero распространила со ссылкой на источники информацию о проведенном у понтифика анализе, предположительно на коронавирус. В Ватикане это не подтвердили.

83-летний Франциск простудился в среду на прошлой неделе во время мероприятий по случаю начала у католиков Великого поста. На фоне недомогания понтифика в СМИ появилось множество спекуляций. Их укрепило то, что Франциск отказался отправиться с членами Римской курии в расположенную неподалеку от итальянской столицы Ариччу на неделю духовных размышлений, в которых он традиционно участвует. Причем объявил об этом сам Франциск в ходе воскресной проповеди. Отменив групповые встречи, он все это время продолжал проводить частные аудиенции и рабочие контакты, что объективно исключает возможность его заражения. Ближайшая воскресная проповедь уже подтверждена, и на нее объявлена аккредитация.

При этом в Ватикане применяются превентивные меры по недопущению распространения коронавируса. Верующим на площади Святого Петра предписано соблюдать безопасную дистанцию. Вход в город-государство ограничен, но не официально. Никаких ограничений посещений в Ватиканских музеях не вводились.