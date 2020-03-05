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Заммэра Москвы заявила, что все структуры города работают в обычном режиме

Анастасия Ракова отметила, что указ Сергея Собянина о режиме повышенной готовности направлен на то, "чтобы максимально сохранить режим города обычным"

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Никаких ограничений по проведению массовых мероприятий в Москве не ввеодилось, все структуры города работают в обычном режиме. Об этом в четверг сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"На сегодняшний день меры [указ мэра Москвы Сергея Собянина о режиме повышенной готовности] направлены на то, чтобы максимально сохранить режим города обычным. Чтобы не было никаких ограничений для жителей. Все службы, все мероприятия, все структуры города работают в обычном режиме", - сказала Ракова, отвечая на вопрос об ограничении проведения массовых мероприятий.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в целях активизации работы по предотвращению распространения заболевания им принято решение о введении в городе режима повышенной готовности для городских служб - амбулаторного и стационарного звеньев здравоохранения, городского хозяйства, транспорта. Будут усилены требования по проведению профилактических осмотров и контролю за гражданами, прибывающими из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции. Собянин пообещал, что будет подробно информировать москвичей о проводимых мероприятиях и складывающейся ситуации.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 52 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших достигло почти 12,7 тыс., свыше 210 человек умерли.

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