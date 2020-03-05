Несколько колл-центров в Москве помогут прибывшим из неблагополучных по коронавирусу стран

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Несколько колл-центров создадут в Москве для тех, кто приехал из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, с их помощью, например, можно будет получить больничные листы. Об этом в четверг сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Для того, чтобы людям, приехавшим из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, было комфортно соблюдать режим, мы создали специальный колл-центр, их будет несколько по городу. Мы создали максимально удобный режим данным гражданам", - сказала Ракова.

По ее словам, в эти колл-центры нужно позвонить, сообщить информацию о себе, службы МФЦ привозят больничный лист.

Все работодатели обязаны обеспечить каждому содействие в обеспечении этого режима. Более того, работодатели обязаны обеспечить измерение температуру всех, кто работает в организации, и при первых признаках ОРВИ в обязательном порядке освобождать сотрудника от работы.