Несколько колл-центров в Москве помогут прибывшим из неблагополучных по коронавирусу стран

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Несколько колл-центров создадут в Москве для тех, кто приехал из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, с их помощью, например, можно будет получить больничные листы. Об этом в четверг сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Для того, чтобы людям, приехавшим из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, было комфортно соблюдать режим, мы создали специальный колл-центр, их будет несколько по городу. Мы создали максимально удобный режим данным гражданам", - сказала Ракова.
По ее словам, в эти колл-центры нужно позвонить, сообщить информацию о себе, службы МФЦ привозят больничный лист.
Все работодатели обязаны обеспечить каждому содействие в обеспечении этого режима. Более того, работодатели обязаны обеспечить измерение температуру всех, кто работает в организации, и при первых признаках ОРВИ в обязательном порядке освобождать сотрудника от работы.
"Сразу хочу сказать, что ситуация в Москве по коронавирусу стабильная. У нас есть только один официально подтвержденный случай заболевания. Больного лечим, он находится в хорошем, удовлетворительном состоянии", - сказала Ракова.
Она также отметила, что управление Роспотребнадзора по Москве будет каждый день обновлять список стран, откуда приехавшие туристы должны будут соблюдать режим самоизоляции.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в целях активизации работы по предотвращению распространения заболевания им принято решение о введении в городе режима повышенной готовности для городских служб - амбулаторного и стационарного звеньев здравоохранения, городского хозяйства, транспорта. Будут усилены требования по проведению профилактических осмотров и контролю за гражданами, прибывающими из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции. Собянин пообещал, что будет подробно информировать москвичей о проводимых мероприятиях и складывающейся ситуации.