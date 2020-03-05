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Распространение коронавируса нового типа

На Украине госпитализированы еще семь человек с подозрением на новый коронавирус

Один из отправленных в больницу недавно вернулся из Таиланда

КИЕВ, 5 марта. /ТАСС/. Семь человек госпитализированы на Украине с подозрением на новый коронавирус: шестеро в Днепропетровской области и один в Краматорске Донецкой области.

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Как сообщил в четверг заместитель управления здравоохранения Кривого Рога (Днепропетровская область) Александра Лукьяненко, "госпитализирована семья из шести человек, среди которых беременная женщина, в городе Апостолов Днепропетровской области". "У них диагностировали кашель и повышенную температуру. Предварительный диагноз - острое респираторное заболевание. 26 февраля мужчина (отец семьи - прим. ТАСС) приехал из Италии", - цитирует Лукьяненко агентство "Украинские новости". В ближайшее время, добавил чиновник, госпитализированных перевезут в Криворожскую инфекционную больницу для обследования и лечения.

В Краматорске Донецкой области в четверг была госпитализирована женщина, которая вернулась из Таиланда. "В соответствии с протоколом и алгоритмом действий, врачи приняли все необходимые меры, изолировали больную и взяли биологический материал, который был направлен в "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины" в Киеве", - сообщила пресс-служба Донецкой областной государственный администрации.

Во вторник на Украине заявили, что зафиксирован первый случай заражения коронавирусом в стране. Его диагностировали в Черновцах у мужчины, прибывшего из Италии. Он госпитализирован, его самочувствие удовлетворительное. Еще пять человек в Черновцах изолированы с подозрением на коронавирус и проходят обследование.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что в связи с коронавирусом в стране будут отменяться массовые мероприятия и закрываться школы. Двухнедельный карантин уже объявлен в детских садах, школах, университетах Черновцов.

Ранее сообщалось о заражении коронавирусом трех граждан Украины, находящихся за ее пределами - двух человек, работавших на лайнере Diamond Princess, а также украинки, проживающей в Италии.

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УкраинаРаспространение коронавируса нового типа
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