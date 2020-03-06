Путин в Иваново осмотрит поликлинику и парашютный завод

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу совершит рабочую поездку в Ивановскую область, сообщила пресс-служба Кремля.

"Глава государства посетит детскую поликлинику города Иваново, а также побывает на ивановском парашютном заводе "Полет", где встретится с представителями общественности", - говорится в сообщении.

Ивановский завод "Полет" ведет свою историю с 1924 года, когда в здании бывшей ситцепечатной фабрики разместилась пошивочная мастерская. На создание парашютов предприятие перепрофилировалось в годы Великой Отечественной войны. В настоящее время здесь выпускают широкий спектр парашютной техники и ведут научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки.

В минувшем октябре губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский докладывал президенту, что на базе "Полета" будет создан парашютный кластер. Соответствующая договоренность достигнута с холдингом "Технодинамика", который на 25% принадлежит "Ростеху". По словам главы региона, это позволит увеличить выручку завода и смежного предприятия, которое занимается лентами для производства парашютов. Кроме того, в Иваново планирует переехать НИИ текстильных материалов.

Президент РФ регулярно проводит встречи с общественностью во время своих поездок по регионам страны. Так, 4 февраля Путин обсуждал на таком мероприятии в Череповце вопросы подготовки кадров, модернизации системы образования и поддержки педагогов, другие актуальные темы. В январе во время посещения Липецкой области глава государства обсуждал с представителями общественности, в частности, меры социальной поддержки, озвученные им ранее в послании Федеральному собранию.

Поездка Путина в Город невест, как неофициально стали называть Иваново во второй половине XX века из-за большого числа текстильных предприятий, приходится на канун празднования 8 Марта. В предыдущий раз Путин посещал этот регион в мае 2014 года, он тогда провел в Иваново заседание Совета по развитию местного самоуправления.