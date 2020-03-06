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Распространение коронавируса нового типа

В Южной Корее зафиксировали 518 новых случаев заражения коронавирусом

Всего в стране отмечено 6284 случая заболевания

ТАСС, 6 марта. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Южной Корее увеличилось на 518, всего в стране отмечено 6284 случая заболевания. Об этом в пятницу сообщил центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

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Ранее власти сообщали о 5766 случаях заражения коронавирусом.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 52 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80,5 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших приблизилось к 15 тыс., 267 человек умерли.

Теги
Республика КореяРаспространение коронавируса нового типа
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