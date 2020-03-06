Сахалинская область не прервала авиасообщение с Хоккайдо из-за коронавируса

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 марта. /ТАСС/. Власти Сахалинской области отложили на неопределенный срок принятое ранее решение о закрытии авиасообщения с японским островом Хоккайдо, где есть вспышка коронавируса. Об этом в пятницу сообщил ТАСС представитель правительства региона.

О коронавирусе в соседней с Сахалинской областью Японии стало известно 29 февраля, в тот же день власти региона направили в Москву просьбу закрыть сообщение с островом Хоккайдо. Министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук 2 марта сообщил журналистам, что полеты будут остановлены с 5 марта. Сейчас в префектуре Хоккайдо 66 инфицированных, японские власти объявили на острове режим ЧС. Сахалинская область является ближайшим для Японии российским соседом-регионом. Между Хоккайдо и Сахалинской областью налажены многолетние плотные туристические и культурные связи.

"Сообщение с Хоккайдо не закрылось", - сказал собеседник агентства и добавил, что ответа Москвы на обращение сахалинских властей пока не последовало. Преждевременное заявление Ющука о закрытии авиасообщения с 5 марта не комментируется.

Рейсы на Хоккайдо из Южно-Сахалинска осуществляет авиакомпания "Аврора" по понедельникам и четвергам.