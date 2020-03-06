{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ФБР запустило в соцсетях на территории США рекламу на русском с фотографией Высоцкого

Ссылка перенаправляет на страницу программы контрразведки регионального отделения ФБР в Вашингтоне, где на русском и английском содержится призыв поделиться информацией, а также приводится адрес офиса

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований США (ФБР) запустило в социальных сетях Facebook и Instagram рекламную кампанию на русском языке с фотографией Владимира Высоцкого. Соответствующее объявление доступно в библиотеке рекламы на официальной странице ведомства в Facebook.

Поверх черно-белой фотографии актера и поэта стоит подпись белыми буквами: "Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого". "Если вы располагаете информацией, которая может помочь ФБР, просим вас обратиться к нам", - говорится в самом объявлении по-русски. Ссылка перенаправляет на страницу программы контрразведки регионального отделения ФБР в Вашингтоне, где на русском и английском содержится призыв поделиться информацией, а также приводится адрес офиса. "Вы сможете передать нам информацию в доверительной обстановке с соблюдением полной конфиденциальности", - заявлено на сайте.

Телекомпания CNN ранее сообщала о том, что ФБР по крайней мере с лета 2019 года запустило рекламную кампанию в соцсетях, целевой аудиторией которой являются русскоязычные жители Вашингтона. Тогда были размещены три рекламных объявления на русском языке с опечатками и орфографическими ошибками. Телекомпания отмечала, что их, очевидно, писал человек, не в полной мере владеющий русским языком. Так, в одном из них было написано: "Ради вашего будушего, ради будушего вашй семъи!"

В этот раз также размещено три объявления, одно из которых содержит фотографию Высоцкого. На двух других помещены изображения разговаривающих друг с другом людей и надписи "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих" и "Мы готовы к разговору. Дело за вами".

Как следует из настроек показа рекламы, в своей ленте Facebook их могут увидеть только пользователи, находящиеся на территории США.

Теги
СШАРоссия
Реклама на ТАСС
Власти Татарстана запустят проект для развития у детей культуры коммуникации в интернете
Чиновники стремятся сформировать у подростков критическое мышление и навыки обеспечения собственной безопасности
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС