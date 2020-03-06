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Распространение коронавируса нового типа

В Бутане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Новый коронавирус обнаружили у 76-летнего американского туриста, который в понедельник прибыл в страну из Индии

ТАСС, 6 марта. Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Королевстве Бутан. Об этом, как передает агентство Xinhua, в пятницу заявил премьер-министр страны Лотай Церинг.

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Он сообщил, что коронавирус обнаружен у 76-летнего американского туриста, который в понедельник прибыл в страну из Индии.

Как отмечает агентство, школы и другие учреждения в районах Бутана, которые посещал зараженный, будут закрыты на три недели.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 80 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, по данным на 6 марта, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 53,5 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80,5 тыс. По данным ВОЗ на 5 марта, за пределами КНР число заболевших приблизилось к 15 тыс., 267 человек умерли.

Теги
БутанРаспространение коронавируса нового типа
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