Святыни в Мекке и Медине возобновили работу после обработки в связи с коронавирусом

ТАСС, 6 марта. Большая мекканская мечеть аль-Харам, во внутреннем дворе которой расположена главная святыня мусульман Кааба, а также мечеть Пророка (Аль-Масджид ан-Набави) в Медине возобновили свою работу после проведения санитарной обработки на фоне обнаружения случаев заражения коронавирусом нового вида в Саудовской Аравии. Об этом сообщил в пятницу местный телеканал Al-Ekhbariya . При этом телеканал не уточняет, будут ли святыни вновь открыты для посетителей.

Как информировал в четверг в свою очередь телеканал Al-Arabiya, мечеть аль-Харам закрылась для посетителей после вечерней молитвы в четверг и должна будет открыться за час до начала пятничной молитвы 6 марта.

Ранее на этой неделе власти Саудовской Аравии отложили на неопределенное время умру - малый хадж - для подданных королевства и проживающих в стране иностранцев. Кроме того, введены серьезные ограничения и для иностранных паломников на совершение умры, которую, в отличие от большого хаджа, можно осуществлять в любое время года.

В королевстве на данный момент зарегистрировано пять случаев заражения коронавирусом. В рамках ограничительных мер введен запрет на въезд в Саудовскую Аравию по туристическим визам из стран, где зарегистрировано наибольшее число случаев заражения.