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На сайтах двух саратовских министерств нашли рекламу проституток и секс-шопов

В пресс-службах ведомств подчеркнули, что нелегальный контент разместили недобросовестные интернет-пользователи

САРАТОВ, 6 марта. /ТАСС/. На форумах официальных сайтов Министерства образования и Министерства соцразвития Саратовской области появились сообщения с рекламой секс-шопов и услуг проституток. Сейчас весь незаконный контент уже удален, сообщили ТАСС в пресс-службах ведомств.

"Ранее на официальном сайте Министерства образования области для пользователей сайта был доступен раздел "Форум" в целях обмена пользователями опытом и мнениями в сфере образования. В последние годы раздел потерял свою актуальность. В связи с наличием спам-сообщений и публикаций недобросовестных пользователей в настоящее время раздел удален", - отметили в пресс-службе министерства образования.

Собеседница агентства добавила, что оставить официальное обращение жители области могут через раздел "Интернет-приемная" на сайте Министерства образования.

В Минсоцразвития также сообщили, что "весь недопустимый контент удален администратором сайта, а ссылки будут перенаправлены в управление Роскомнадзора Саратовской области".

"Данная информация была размещена на форуме сайта недобросовестными пользователями. В настоящее время проводится полный анализ всех публикаций в разделе "Интерактивные сервисы". Ведомство не несет ответственности за информацию, опубликованную посетителями форума", - подчеркнули в пресс-службе.

Теги
РоссияСаратовская область
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