МИД РФ призвал россиян учитывать рекомендации по коронавирусу

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. МИД РФ рекомендует российским гражданам и туристам при планировании поездок за рубеж учитывать ранее опубликованные рекомендации в связи с распространением коронавируса нового типа.

"В сложившийся условиях российским гражданам и туристам при планировании поездок в зарубежные государства следует учитывать ранее опубликованные рекомендации, также следить за поступающими новыми вводными российских профильных ведомств, включая, естественно, и Министерство иностранных дел России, а также Ростуризм, Роспотребнадзор и так далее", - сказала в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, МИД продолжает отслеживать развитие ситуации с распространением коронавируса и предпринимать необходимые действия и меры по оказанию содействия российским гражданам. "Загранучреждения ведут работу по проверке фактов инфицирования российских граждан за рубежом, находятся с ними в постоянном контакте, а также организуют встречи с представителями местных властей по указанному вопросу", - добавила дипломат.

Захарова отметила, что о действиях России регулярно и оперативно информирует созданный специально для этого штаб под эгидой правительства РФ.

Кроме того, дипломат обратила особое внимание на работу российских загранучреждений в социальных сетях, указав, что следует ориентироваться только на официальные, верифицированные сайты и аккаунты, которые предоставляют всю необходимую информацию для находящихся за рубежом россиян. Работают телефоны горячей линии.