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Распространение коронавируса нового типа

НАТО ограничила доступ в свою штаб-квартиру в связи с коронавирусом

Альянс ведет мониторинг состояние своих военнослужащих, участвующих в операциях

БРЮССЕЛЬ, 6 марта. /ТАСС/. НАТО несколько ограничила доступ в свою брюссельскую штаб-квартиру в связи со вспышкой коронавируса, альянс ведет мониторинг состояние своих военнослужащих, участвующих в операциях. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе НАТО. Помимо этого, НАТО обратилась с просьбой не посещать брюссельскую штаб-квартиру ко всем аккредитованным журналистам при наличии у них симпотомов простуды или если они ранее контактировали с лицами, зараженными коронавирусом.

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"НАТО вместе с другими международными организациями пристально мониторит вспышку коронавируса, и все страны альянса предпринимают превентивные меры. Мы мониторим любое потенциальное влияние на наших военных, развернутых в рамках операция НАТО. Для обеспечения безопасности нашего персонала и посетителей мы предпринимаем превентивные действия в нашей штаб-квартир, на основании рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), включая временное ограничение групповых визитов посетителей", - сообщили в пресс-службе.

Также все аккредитованные при НАТО журналисты получили в пятницу от альянса электронное сообщение, в котором содержится просьба воздержаться от посещения НАТО, "в случае проявления симпотомов коронавирусной инфекции (температура, кашель, затруднения дыхания), лицам прибывшим из регионов с высоким уровнем распространения болезни, а также находившимся в контакте с теми у кого подтверждена коронавирусная инфекция". Информацию о регионах с повышенным уровнем распространения болезни НАТО рекомендует получать на сайте Всемирной организации здравоохранения.

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Распространение коронавируса нового типа
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