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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: Япония из-за коронавируса аннулирует около 2,8 млн виз, выданных гражданам Китая

Кроме того, своих виз в Японию лишатся около около 17 тыс. жителей Южной Кореи

ТОКИО, 6 марта. /ТАСС/. Власти Японии аннулируют около 2,8 млн виз, выданных гражданам Китая в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщило в пятницу агентство Kyodo.

Речь идет о жителях континентального Китая, Гонконга и Макао. Кроме того, своих виз в Японию лишатся около порядка 17 тыс. жителей Южной Кореи. Меры вступят в силу с 9 марта.

Ранее японское правительство также объявило о введении двухнедельного карантина для приезжающих из Китая и Южной Кореи. Для эффективного контроля за выполнением ограничительных мер власти будут принимать пассажирские лайнеры из этих стран только в токийском аэропорту Нарита и в аэропорту Кансай в крупном городе Осака на юго-западе главного японского острова Хонсю. Туда будет перенаправлено примерно 530 авиарейсов в неделю.

На данный момент число заразившихся коронавирусом в Японии превысило 1 тыс. человек, 12 умерли. Среди зараженных большинство (696 человек) приходится на пассажиров и членов команды круизного лайнера Diamond Princess.

Теги
ЯпонияКитайРаспространение коронавируса нового типа
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