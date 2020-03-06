Reuters: в Нидерландах зафиксировали первую смерть от коронавируса

Распространение коронавируса нового типа

Матвиенко сообщила, что в целях профилактики коронавируса ни с кем не целуется

По мнению спикера СФ, если строго выполнять все предписания медиков и Роспотребнадзора, то "никому ничего не угрожает"

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