Путин посещает ивановский парашютный завод "Полет". Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Ивановскую область посещает парашютный завод "Полет". Как ожидается, глава государства встретится там с представителями общественности.

Ивановский завод "Полет" был основан в 1924 году, когда в здании бывшей ситцепечатной фабрики разместилась пошивочная мастерская. На создание парашютов предприятие перепрофилировалось в годы Великой Отечественной войны. В настоящее время здесь выпускают широкий спектр парашютной техники и ведут научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки.