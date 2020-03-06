Роспотребнадзор поручил дезинфицировать транспорт из Южной Кореи, Ирана и Италии

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор поручил проводить обязательную дезинфекцию всех транспортных средств, включая самолеты и корабли, прибывающих из Италии, Республики Корея (РК) и Ирана в Россию, в связи с необходимостью профилактики коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) в связи с осложнением по коронавирусной инфекции в Италии, Республике Корея и Исламской Республике Иран поручает обеспечить обязательную организацию и проведение дезинфекции всех транспортных средств (воздушных и морских судов и др.), прибывающих из указанных стран", - говорится в сообщении.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 80 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, по данным на 6 марта, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 53,5 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80,5 тыс. По данным ВОЗ на 5 марта, за пределами КНР число заболевших приблизилось к 15 тыс., 267 человек умерли.