Путин прибыл в Иваново, где проведет встречу с общественностью на парашютном заводе

ИВАНОВО, 6 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу прибыл с рабочей поездкой в Ивановскую область.

Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, глава государства посетит одну из детских поликлиник Иванова, а также побывает на парашютном заводе "Полет", где встретится с представителями общественности.

Ивановский завод "Полет" ведет свою историю с 1924 года, когда в здании бывшей ситцепечатной фабрики разместилась пошивочная мастерская. На создание парашютов предприятие перепрофилировалось в годы Великой Отечественной войны. В настоящее время здесь выпускают широкий спектр парашютной техники военного и двойного назначения и ведут научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. "Полет" производит более 90% всех парашютов ВВС России и занимает около 20% рынка спортивных парашютов, продукция завода также экспортируется в Белоруссию, Узбекистан и Казахстан.

В 2019 году "Полет" вошел в холдинг "Технодинамика", было принято решение о создании на базе предприятия парашютного кластера. В проекте задействованы также Ивановская текстильно-галантерейная фабрика, выпускающая ленты для парашютов, и НИИ текстильных материалов, который переводится в Ивановскую область из Москвы.

Как указано в материалах к рабочей поездке президента, на заводе трудятся более 600 человек, средняя зарплата составляет 45,6 тыс. рублей.

Президент РФ регулярно проводит встречи с общественностью во время своих поездок по регионам страны. Поездка Путина в Иваново приходится на канун празднования 8 Марта.