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Распространение коронавируса нового типа
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Египет объявил о 12 зараженных коронавирусом на круизном теплоходе Асуан - Луксор

До этого в стране было официально зарегистрировано три случая заражения

КАИР, 6 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения и народонаселения Египта объявило в пятницу о выявлении 12 случаев заражения новым коронавирусом на речном теплоходе, совершавшим круиз по Нилу из Асуана в Луксор, передает издание Al Ahram.

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По словам официального представителя ведомства Халеда Мугахеда, среди пассажиров "плавучей гостиницы" была туристка из Тайваня, у которой по возвращении домой был подтвержден коронавирус. "Информация по каналам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) была немедленно доведена до Египта, нами были приняты меры и проверены все, кто входил с ней в контакт, в частности, персонал речного теплохода, - пояснил он. - Все, кто общался с ней, были взяты под наблюдение, пробы на вирус дали в конечном итоге положительный результат у 12 человек из числа египтян, работавших на судне". Все зараженные, отметил он, помещены на карантин.

До последнего момента в Египте было официально зарегистрировано только три случая заражения.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. ВОЗ признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 80 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, по данным на 6 марта, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 53,5 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80,5 тыс. По данным ВОЗ на 5 марта, за пределами КНР число заболевших приблизилось к 15 тыс., 267 человек умерли.

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ЕгипетРаспространение коронавируса нового типа
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