ЕК сформировала рабочую группу по борьбе с коронавирусом в Европе

БРЮССЕЛЬ, 6 марта. /ТАСС/. Европейская комиссия объявила о создании рабочей группы из пяти еврокомиссаров для координации действий по борьбе с распространением коронавируса в Европе. Об этом сообщила Еврокомиссия в распространенном в пятницу заявлении.

"Пять европейских комиссаров будут координировать работу между странами Евросоюза по обмену информацией и оценке потребностей для обеспечения адекватного общеевропейского ответа на вспышку болезни. В нее войдут еврокомиссары по кризисному управлению Янез Ленарчич, по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес, по внутренним делам Илва Йоханссон, по вопросам мобильности Адина Валеан и по вопросам экономики Паоло Джентилони", - говорится в документе.

По официальным данным европейского офиса Всемирной организации здравоохранения, количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Европе составляет на данный момент 5569, 158 человек умерли. Министры здравоохранения ЕС сейчас проводят встречу в Брюсселе для обсуждения общеевропейского ответа на распространение болезни в странах сообщества.