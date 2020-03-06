Трех россиян, заразившихся коронавирусом на лайнере Diamond Princess, выписали из больницы

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Трое граждан России, заразившиеся коронавирусом на борту лайнера Diamond Princess, выписаны из больницы в Казани. Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

"Выписаны трое граждан России, эвакуированные из Японии с лайнера Diamond Princess", - сообщили в штабе.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 80 странах, включая Россию.