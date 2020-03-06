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Распространение коронавируса нового типа
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Один из заразившихся коронавирусом в Москве находится в состоянии средней тяжести

Установлены контакты пяти заболевших в столице России, они находятся под медицинским наблюдением

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Один из пятерых госпитализированных в Москве, у которых в пятницу подтвердили наличие коронавируса, находится в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил в пятницу оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом.

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Все эти пять человек находятся в изолированных боксах в Коммунарке и инфекционной больнице № 1. "Заболевание у четырех пациентов протекает в легкой форме. Один из пациентов находится в состоянии средней тяжести. Его лечением занимается высококвалифицированная бригада врачей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что все госпитализированные получают полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий. "Все пациенты находятся в изоляции в специальных боксах. Их изоляция полностью обеспечена. Три из них госпитализированы в инфекционную больницу № 1, двое - в больничный комплекс в Коммунарке", - говорится в сообщении. Все госпитализированные получают полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий.

Контакты пятерых заболевших коронавирусом в Москве установлены. "Близкие - друзья и родственники, с которыми заболевшие общались после возвращения домой, уже находятся под медицинским наблюдением. Те, у кого имеются симптомы ОРВИ, направлены в больницу, их всего три человека. Остальные, не имеющие никаких признаков заболевания, должны оставаться на домашнем карантине либо отправиться в обсервационный центр. По состоянию на 16:00, в обсервационном центре размещены два человека из числа близких контактов заболевших", - говорится в сообщении.

Уточняется, что у 100% контактных лиц будут взяты пробы для проведения анализа.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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