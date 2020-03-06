В ЕК назвали солидарность главным "оружием" ЕС против коронавируса

БРЮССЕЛЬ, 6 марта. /ТАСС/. Почти 4 тыс. случаев коронавируса выявлены на данный момент в 24 странах ЕС, сообщество должно готовиться к быстрому распространению вируса в ближайшие недели. Об этом заявила в пятницу еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес по итогам состоявшейся в Брюсселе экстренной встречи министров здравоохранения сообщества. Она подчеркнула, что главным средством противодействия распространению эпидемии является европейская солидарность.

"Сейчас мы констатируем почти 4 тыс. случаев заражения в 22 странах сообщества, которые затронут [каждую из этих стран] в различной мере. Ситуация меняется быстро, Евросоюз должен готовиться к тому, что эти цифры будут быстро расти в ближайшие недели, - заявила она. - Я хочу обратится к гражданам ЕС о необходимости ответственного поведения и соблюдения всех гигиенических норм. Мы должны оставаться спокойны и помнить, что главное наше оружие в подобных ситуациях - это наша европейская солидарность", - сказала она.

Деньги и медикаменты

По ее словам, с практической точки зрения Еврокомиссия наращивает финансирование проектов по разработке вакцины и способов тестирования заболевания, а также реализует консолидированную программу закупки медицинских и гигиенических средств для борьбы с эпидемией, с нехваткой которых уже столкнулись многие страны ЕС. Она также занимается координацией обмена информацией между странами ЕС.

"Италия остается наиболее затронутой этим кризисом страной. К сожалению, то, что мы наблюдаем в Италии, с высокой вероятностью распространится на остальные страны Евросоюза. У нас в Еврокомиссии есть несколько механизмов, которые мы можем использовать, но их эффективность зависит от солидарности между странами ЕС", - заявил в свою очередь еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.

В свою очередь министр здравоохранения председательствующей в Совете ЕС Хорватии Вилли Берош отметил, что участники встречи выступили с призывом к "странам ЕС укреплять свою медицинскую систему, гарантировать снабжение медикаментами и медицинскими средствами, использовать которые необходимо предельно рационально, а также информировать Еврокомиссию о новых случаях и очагах заболевания на научной основе".

Он также подчеркнул, что сейчас основное число новых случаев заражения вызвано инфицированием внутри ЕС, а не от приезжих.