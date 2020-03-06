Власти Того подтвердили первый случай заражения коронавирусом в стране

ТАСС, 6 марта. Первый пациент, зараженный коронавирусом нового типа, выявлен в Того. Об этом сообщает в пятницу агентство Reuters со ссылкой на заявление правительства страны.

По его данным, инфицирована 42-летняя жительница столицы страны Ломе. Недавно она посетила Бенин, Германию, Францию и Турцию. Пациентка помещена на карантин, ее состояние оценивается как стабильное.

Ранее в пятницу Министерство здравоохранения Камеруна проинформировало о первом инфицированным коронавирусом на своей территории. Таким образом, на текущий день в Африке южнее Сахары коронавирус выявлен в пяти странах: Нигерии, Сенегале, ЮАР, Камеруне и Того. Общее количество заболевших составляет шесть человек.