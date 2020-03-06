{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Трое россиян с лайнера Diamond Princess остаются в больнице в Казани

Они продолжают находиться под контролем врачей, уточнили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Трое граждан России, у которых был выявлен коронавирус на лайнере Diamond Princess в Японии, остаются под наблюдением врачей в больнице в Казани. Такие уточненные данные привели журналистам в пятницу в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с коронавирусом.

На эту тему
Карантин на лайнере Diamond Princess. Что происходит?

"Трое заболевших россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess, продолжают находиться под контролем врачей в Республиканской клинической инфекционной больнице МЗ РТ (Министерства здравоохранения Республики Татарстан - прим. ТАСС)", - сообщили в штабе.

Ранее в штабе заявляли, что пассажиры лайнера выписаны из больницы.

Согласно данным штаба, на данный момент в России зафиксировано 10 случаев коронавирусной инфекции, включая двоих граждан КНР, ранее выписанных из больницы в Тюмени, семерых вернувшихся из Италии россиян, а также одного гражданина Италии, приехавшего в Россию.

Теги
ЯпонияИталияРоссияКитайТатарстанТюменская областьРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Путин: доплата за классное руководство не отменит региональные и стимулирующие выплаты
Размер доплаты составит 5 тыс. рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС