Трое россиян с лайнера Diamond Princess остаются в больнице в Казани

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Трое граждан России, у которых был выявлен коронавирус на лайнере Diamond Princess в Японии, остаются под наблюдением врачей в больнице в Казани. Такие уточненные данные привели журналистам в пятницу в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с коронавирусом.

Карантин на лайнере Diamond Princess. Что происходит?

На эту тему

"Трое заболевших россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess, продолжают находиться под контролем врачей в Республиканской клинической инфекционной больнице МЗ РТ (Министерства здравоохранения Республики Татарстан - прим. ТАСС)", - сообщили в штабе.

Ранее в штабе заявляли, что пассажиры лайнера выписаны из больницы.

Согласно данным штаба, на данный момент в России зафиксировано 10 случаев коронавирусной инфекции, включая двоих граждан КНР, ранее выписанных из больницы в Тюмени, семерых вернувшихся из Италии россиян, а также одного гражданина Италии, приехавшего в Россию.