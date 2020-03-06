Украина вводит ограничения в пунктах пропуска с ДНР и ЛНР из-за коронавируса

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Украина вводит временные ограничения в пунктах пропуска в Донбассе в связи с распространением на неподконтрольных Киеву территориях случаев заболевания острыми респираторными заболеваниями (ОРЗ), возможно, вызванных коронавирусом. Об этом в пятницу сообщил пресс-центр штаба силовой операции в Донбассе.

"В связи с распространением на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей случаев заболевания ОРЗ, возбудителем которых, вероятно, является коронавирус, по приказу командующего объединенных сил с 07:00 (8:00 мск) 7 марта вводятся временные ограничения пересечения контрольных пунктов въезда-выезда", - отмечается в пресс-релизе.

По данным пресс-центра, все лица, пересекающие линию разграничения через КПВВ, "будут проходить процедуру осмотра и температурного сканирования". "В случае выявления признаков, похожих на симптомы поражения коронавирусной инфекцией, к таким лицам будут применены ограничительные меры, направленные на защиту их здоровья и недопущение занесения коронавируса на территорию Украины", - добавили в пресс-центре.

При этом, говорится в сообщении, граждан Украины, которые имеют регистрацию на подконтрольной территории, в случае подозрения на поражение коронавирусной инфекцией будут доставлять в специализированное лечебное учреждение. Для этого на каждом КПВВ дежурит машина скорой помощи с подготовленным медперсоналом. В случае выявления признаков, похожих на поражение коронавирусной инфекцией, у лиц, следующих с неподконтрольных территорий и не имеющих регистрации на подконтрольной территории, им будет запрещен проход (проезд) через КПВВ.

Штаб в этой связи призвал проживающих на подконтрольной правительству Украины территории без крайней необходимости не посещать республики Донбасса.