{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Украина вводит ограничения в пунктах пропуска с ДНР и ЛНР из-за коронавируса

Они будут действовать с 7 марта

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Украина вводит временные ограничения в пунктах пропуска в Донбассе в связи с распространением на неподконтрольных Киеву территориях случаев заболевания острыми респираторными заболеваниями (ОРЗ), возможно, вызванных коронавирусом. Об этом в пятницу сообщил пресс-центр штаба силовой операции в Донбассе.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

"В связи с распространением на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей случаев заболевания ОРЗ, возбудителем которых, вероятно, является коронавирус, по приказу командующего объединенных сил с 07:00 (8:00 мск) 7 марта вводятся временные ограничения пересечения контрольных пунктов въезда-выезда", - отмечается в пресс-релизе.

По данным пресс-центра, все лица, пересекающие линию разграничения через КПВВ, "будут проходить процедуру осмотра и температурного сканирования". "В случае выявления признаков, похожих на симптомы поражения коронавирусной инфекцией, к таким лицам будут применены ограничительные меры, направленные на защиту их здоровья и недопущение занесения коронавируса на территорию Украины", - добавили в пресс-центре.

При этом, говорится в сообщении, граждан Украины, которые имеют регистрацию на подконтрольной территории, в случае подозрения на поражение коронавирусной инфекцией будут доставлять в специализированное лечебное учреждение. Для этого на каждом КПВВ дежурит машина скорой помощи с подготовленным медперсоналом. В случае выявления признаков, похожих на поражение коронавирусной инфекцией, у лиц, следующих с неподконтрольных территорий и не имеющих регистрации на подконтрольной территории, им будет запрещен проход (проезд) через КПВВ.

Штаб в этой связи призвал проживающих на подконтрольной правительству Украины территории без крайней необходимости не посещать республики Донбасса.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
ВОЗ подсчитала общее количество зараженных коронавирусом в мире
По данным организации, число вплотную приблизилось к 100 тыс. человек, из них более 3,3 тыс. умерли
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС