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СМИ: мать нелегально вывезла ребенка из Финляндии в Россию

Отец ребенка подчеркнул, что "не давал бумаг, разрешающих увезти дочь в РФ"

ХЕЛЬСИНКИ, 6 марта. /ТАСС/. Четырехлетняя девочка с двойным гражданством была незаконно вывезена из Финляндии в Россию ее матерью без согласия отца - бывшего мужа. С таким утверждением выступила в пятницу газета Iltalehti.

По сведениям издания, инцидент произошел примерно неделю назад, мать и ребенок пересекли границу на пункте пропуска Ваалимаа на юго-востоке страны.

По словам отца, имя и точное место жительства которого не называется в целях сохранения анонимности, у ребенка есть гражданство Финляндии, но недавно она также получила российский паспорт.

"Мать ребенка не проявила особого желания вернуться обратно в Финляндию. Но если мне удастся вернуть ребенка, то я уже раньше говорил, что хотел бы вернуть сюда и мать", - сказал отец девочки изданию.

Мужчина утверждает, что "предупреждал власти о том, что женщина может забрать дочь и перевезти ее через границу". Он добавил, что "не давал матери ребенка бумаг, разрешающих увезти дочь в РФ".

Полиция по региону Лапландия подтвердила инцидент. Там расследуют случившееся как похищение ребенка и находятся на связи с дипломатами для возвращения девочки в Финляндию.

Пока неизвестно, по каким документам мать ребенка находилась в Финляндии и как долго прожила в стране.

В посольстве РФ в Финляндии ТАСС сообщили, что по поводу случившегося "к ним не обращались".

Теги
ФинляндияРоссия
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