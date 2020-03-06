Всероссийский форум волонтеров-медиков в 2020 году может пройти в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 6 марта. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют провести всероссийский форум волонтеров-медиков. Организацию мероприятия обсудили в пятницу министр по делам молодежи региона Камил Саидов и ректор Дагестанского государственного медицинского университета (ДГМУ) Сулейман Маммаев, сообщила пресс-служба министерства.

По словам Саидова, инициатором проведения форума выступило общественное движение "Волонтеры-медики". "Ожидается, что участниками форума могут стать 150 молодых людей, активисты различных волонтерских центров, представители НКО и другие. Также в рамках форума планируется организация тренингов и мастер-классов, направленных на привитие населению здорового образа жизни", - говорится в сообщении.

Маммаев отметил, что ДГМУ готов оказать содействие в организации форума, и напомнил, что региональный штаб волонтерского движения работает при университете.

Глава Минмолодежи Дагестана в беседе с ТАСС отметил, что с датами проведения мероприятия планируется определиться в ближайшее время. "В прошлом году [форум] проходил в Брянске, сейчас рассматриваем возможность провести его у себя", - напомнил Саидов.

Ранее он информировал, что министерство в соответствии с федеральным проектом "Социальная активность" нацпроекта "Образование" будет способствовать увеличению числа волонтеров в республике к 2024 году в десять раз - с 10 тыс. до 100 тыс. человек.