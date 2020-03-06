В Москве пилотов и бортпроводников проверяют на коронавирус в подразделениях авиакомпаний

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Пилотов и бортпроводников проверяют на коронавирус в специальных медподразделениях авиакомпаний. Об этом сообщила в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"На сегодняшний день на экипажи воздушных судов, которые включают в себя непосредственно членов экипажа и бортпроводников, он [указ мэра] не распространяется. Для этих лиц осуществляется специальное медицинское наблюдение в собственных подразделениях авиакомпаний", - сказала Ракова, отвечая на вопрос о том, распространяется ли указ мэра на бортпроводников.
5 марта 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности на территории столицы из-за опасности распространения коронавирусной инфекции.
Как сообщили ранее журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новым коронавирусом, за последние сутки в России зарегистрированы шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации - один случай в Нижнем Новгороде, пять случаев в Москве. По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали Италию в последние две недели.
Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего случаи заражения были выявлены более чем в 80 странах, включая Россию.