В Москве пилотов и бортпроводников проверяют на коронавирус в подразделениях авиакомпаний

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Пилотов и бортпроводников проверяют на коронавирус в специальных медподразделениях авиакомпаний. Об этом сообщила в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"На сегодняшний день на экипажи воздушных судов, которые включают в себя непосредственно членов экипажа и бортпроводников, он [указ мэра] не распространяется. Для этих лиц осуществляется специальное медицинское наблюдение в собственных подразделениях авиакомпаний", - сказала Ракова, отвечая на вопрос о том, распространяется ли указ мэра на бортпроводников.