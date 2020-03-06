Эксперты прогнозируют "итальянский сценарий" коронавируса во всей Европе

РИМ, 6 марта. /ТАСС/. Эксперты Высшего института здоровья Италии считают, что распространение коронавируса в других европейских странах будет следовать "итальянскому сценарию". Об этом президент учреждения Сильвио Брусаферро заявил в пятницу агентству ANSA .

"Мы стали "пилотной" страной. Как мы видим из поступающих данных, в том числе из европейских стран, другие государства Европы находятся на более ранней стадии распространения коронавируса, но наш сценарий повторится повсюду", - приводит агентство слова специалиста.

21 февраля на севере Италии были выявлены две локальные вспышки заболевания. За две недели случаи заражения были выявлены во всех 20 областях страны.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом с учетом умерших (197) и выздоровевших (более 500) составило 4636.