В Коста-Рике выявлен первый случай заражения новым коронавирусом

"Коста-Рика подтверждает свой первый случай заражения коронавирусом COVID-2019, - говорится в сообщении. - Страна с января готовилась к тому, чтобы противодействовать этому новому вирусу. Мы призываем следить за официальной информацией министерства здравоохранения". Сведений о личности пациента пока обнародовано не было.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего инфицированных выявлено в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения подтверждены более чем в 80 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели свыше 53,5 тыс. человек, число случаев заражения составляет более 80,5 тыс. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших составляет около 15 тыс., 267 человек умерли.