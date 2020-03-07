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Распространение коронавируса нового типа
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В Коста-Рике выявлен первый случай заражения новым коронавирусом

Сведений о личности пациента пока обнародовано не было
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© EPA-EFE/DAVID CHANG

МЕХИКО, 7 марта. /ТАСС/. Первый подтвержденный случай заражения новым коронавирусом зарегистрирован в Коста-Рике. Об этом сообщил в пятницу в своем Twitter президент республики Карлос Альварадо.

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"Коста-Рика подтверждает свой первый случай заражения коронавирусом COVID-2019, - говорится в сообщении. - Страна с января готовилась к тому, чтобы противодействовать этому новому вирусу. Мы призываем следить за официальной информацией министерства здравоохранения". Сведений о личности пациента пока обнародовано не было.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего инфицированных выявлено в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения подтверждены более чем в 80 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели свыше 53,5 тыс. человек, число случаев заражения составляет более 80,5 тыс. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших составляет около 15 тыс., 267 человек умерли.

Теги
Коста-РикаАльварадо, КарлосРаспространение коронавируса нового типа
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