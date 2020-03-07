Секретариат конвенции ООН по климату откладывает мероприятия в Бонне из-за коронавируса

"Я бы хотела уведомить стороны [РКИК], а также государства и организации, являющиеся наблюдателями, что после тщательного изучения секретариат РКИК принял решение не проводить очные встречи в Бонне и где-либо еще с 6 марта по конец апреля, - отмечается в документе. - Это решение принято в связи со вспышкой коронавируса и складывающейся ситуацией в Германии".

Структуры ООН не первый раз корректируют график и формат своих мероприятий из-за распространения коронавируса. В конце февраля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к Комиссии по положению женщин, заседание которой пройдет в Нью-Йорке с 9 по 20 марта, с предложением ограничить уровень участия в мероприятии теми представителями, которые уже находятся в США. Как пояснил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, предложение генерального секретаря основано на консультациях с отделом медицинского обслуживания ООН и Всемирной организацией здравоохранения.