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Распространение коронавируса нового типа

Секретариат конвенции ООН по климату откладывает мероприятия в Бонне из-за коронавируса

Такое решение принято в связи со вспышкой коронавируса и складывающейся ситуацией в Германии

ООН, 7 марта. /ТАСС/. Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК) принял решение приостановить проведение мероприятий в Бонне из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в заявлении исполнительного секретаря РКИК Патрисии Эспинозы.

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"Я бы хотела уведомить стороны [РКИК], а также государства и организации, являющиеся наблюдателями, что после тщательного изучения секретариат РКИК принял решение не проводить очные встречи в Бонне и где-либо еще с 6 марта по конец апреля, - отмечается в документе. - Это решение принято в связи со вспышкой коронавируса и складывающейся ситуацией в Германии".

Структуры ООН не первый раз корректируют график и формат своих мероприятий из-за распространения коронавируса. В конце февраля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к Комиссии по положению женщин, заседание которой пройдет в Нью-Йорке с 9 по 20 марта, с предложением ограничить уровень участия в мероприятии теми представителями, которые уже находятся в США. Как пояснил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, предложение генерального секретаря основано на консультациях с отделом медицинского обслуживания ООН и Всемирной организацией здравоохранения.

Теги
ГерманияГутерриш, АнтониуРаспространение коронавируса нового типа
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