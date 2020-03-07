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Распространение коронавируса нового типа

В Техасе из-за коронавируса отменен крупный технологический форум

Конференция должна была пройти 13-22 марта

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. Крупная конференция South by Southwest (SXSW), которая проводится в городе Остин (штат Техас) и посвящена технологиям, СМИ, образованию и видеоиграм, отменена из-за распространения заболевания, вызываемого коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте организаторов SXSW.

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Конференция должна была пройти 13-22 марта. "Власти города Остин отменили мартовскую SXSW. Мы со всем уважением подчиняемся распоряжению городских властей", - отметили организаторы. Они обратили внимание на то, что такое происходит впервые за 34 года проведения этого ежегодного форума.

По данным телекомпании NBC, SXSW в 2019 году собрала более 417 тыс. человек из 106 стран. Это мероприятие содействовало привлечению в экономику Остина $356 млн.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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