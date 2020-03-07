Посольство РФ в США установит табличку на кладбище, где покоятся моряки фрегата "Светлана"

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Представители России и США почтили память русских моряков с фрегата "Светлана", заходившего с визитом дружбы в порт города Норфолк в рамках кругосветного плавания 1876-1877 годов. Торжественная церемония состоялась у могил моряков на военно-мемориальном кладбище имени Теда Конауэя в Портсмуте (штат Вирджиния). Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе российского посольства.

Ранее усилиями Минобороны РФ, МИД, Российского военно-исторического общества, представительства по организации и ведению военно-мемориальной работы в США, сотрудников и волонтеров Российского государственного архива ВМФ стали известны личности трех из шести покоящихся моряков: Гавриила Вяхирева, Арсения Брагина и Захара Лебедева. "В этом году Российский государственный архив ВМФ установил имя четвертого моряка - Андрея Федоровича Сосырева, матроса 2-й статьи, умершего в госпитале Норфолка 6 января 1877 года", - отметили в диппредставительстве.

Как пояснили в миссии, теперь рассматривается вопрос размещения на кладбище таблички с именами военнослужащих.

В акции памяти с российской стороны приняли участие ответственный секретарь российско-американской Комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести полковник Андрей Таранов, сотрудники военного атташата и представительства Минобороны по организации и ведению военно-мемориальной работы, а также ученики школы при посольстве. С американской - мэр Портсмута Джон Роу, вице-мэр Элизабет Симес, ответственный секретарь комиссии и сотрудники отдела поддержки деятельности, представители командного состава базы ВМС США Хэмптон-Роудз.