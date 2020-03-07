В штате Нью-Йорк зафиксировали уже 44 случая заражения коронавирусом

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. Власти штата Нью-Йорк зафиксировали 11 новых случаев заражения коронавирусом, суммарно инфицированы уже 44 человека. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо. Трансляцию вели на его официальном сайте.

"У нас 11 новых случаях заражения, - отметил он. - Суммарно уже 44 случая". Куомо добавил, что, вероятно, после проведения дополнительных тестов данные оценки будут пересмотрены в сторону увеличения. В пятницу Куомо сообщал о том, что в штате зафиксировали 33 случая.

Согласно оценкам газеты The New York Times, на территории США находятся более 250 человек, которые заражены коронавирусом. Имели место не менее 15 летальных исходов. 14 человек умерли в штате Вашингтон, один - в Калифорнии.