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Распространение коронавируса нового типа

Авиакомпания Norwegian отменяет рейсы в Милан из-за коронавируса

Будут отменены три еженедельных рейса между двумя городами

ХЕЛЬСИНКИ, 7 марта. /ТАСС/. Авиакомпания Norwegian временно отменяет рейсы между Осло и Миланом из-за вспышки вызванного коронавирусом заболевания в Италии. Об этом сообщило в субботу Норвежское телеграфное бюро.

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По его данным, будут отменены три еженедельных рейса между двумя городами. Такое решение было принято на основе рекомендаций о посещении Италии от МИД и учреждений системы здравоохранения. Они рекомендовали воздержаться от поездок в регионы, где активно распространяется вирус.

Когда рейсы будут возобновлены, пока не уточняется. Авиакомпания свяжется со всеми пассажирами, которых затронет отмена. Как сообщил норвежский портал E24, Norwegian продолжит летать в Рим, а также в другие регионы Италии, которых рекомендации МИД не коснулись.

Ранее на этой неделе авиаперевозчик сообщил, что также отменит некоторые трансатлантические рейсы в связи с распространением коронавируса и снижением спроса на некоторых маршрутах. Всего запланирована отмена 22 дальнемагистральных рейсов между Европой и США в период с 28 марта по 5 мая. Будет сокращено число вылетов из Рима и Лондона в Лос-Анджелес, Бостон и Нью-Йорк.

Теги
ИталияНорвегияРаспространение коронавируса нового типа
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