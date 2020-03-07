Генконсульство России в Шанхае репатриировало на родину моряков с судна "Нептун"

ШАНХАЙ, 7 марта. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Восемь членов экипажа находящегося на ремонте в порту китайского города Наньтун (восточная провинция Цзянсу) судна "Нептун" репатриированы в Россию. Об этом сообщил в субботу корреспонденту ТАСС консул-советник Генконсульства РФ в Шанхае Эрнст Юркин.

"У компании-судовладельца "Гудзон" были задолженности по зарплате, и моряки попросили их репатриировать за счет Российской Федерации. Эта процедура заняла определенное время, и в конечном итоге вчера они вылетели из Шанхая во Владивосток с пересадкой в Сеуле", - сообщил дипломат, добавив, что на родину моряки вернулись 7 марта в районе трех часов ночи.

Организацией процедуры репатриации российских моряков занимались сотрудники Генконсульства РФ в Шанхае. Как уточнили ТАСС в генконсульстве, это первый опыт репатриации за счет государства после принятия МИД РФ документа, определяющего порядок этой процедуры.

Судно "Нептун" находится на ремонте в китайском порту Наньтун с 2018 года. Ранее сообщалось об имеющихся у компании-судовладельца коммерческих спорах с китайским судоремонтным заводом.