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Автопробег, флешмобы и живая музыка в троллейбусе. Волонтеры поздравят женщин с 8 Марта

Праздничные мероприятия начнутся уже 7 марта

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Волонтеры в разных регионах России поздравят женщин с Международным женским днем в рамках акции "Вам, любимые", которая проводится уже нескольких лет. Праздничный автопробег в честь 8 Марта организуют в Саратове, букеты цветов вручат кондукторам в общественном транспорте в Элисте, а в Рязани будет курсировать троллейбус с живой музыкой.

В регионах страны 7 и 8 марта волонтеры разных возрастов и профессий на главных улицах и площадях городов, в аэропортах и на вокзалах будут дарить женщинам букеты цветов, организуют фотозоны, проведут флешмобы. К примеру, на главной площади города Демидова Смоленской области волонтеры выстроятся в виде цифры "8", сообщила ТАСС руководитель муниципального волонтерского штаба Демидовского района Евгения Борунова. Также волонтеры объедут региональные управления МЧС, чтобы поздравить женщин-служащих, которые в праздник будут находиться на дежурстве. Кроме того, запланированы поздравления ветеранов и пациенток больниц.

Праздничный автопробег и тюльпаны для кондукторов

В Саратове в рамках акции "Вам, любимые" мужчины планируют дарить женщинам цветы, петь песни и читать стихи, а открыть череду поздравлений намерены праздничным автопробегом. "Нас уже около 100 мужчин. Мы с самого утра организуем автопробег, общей колонной проедем по главной улице Саратова с музыкой, а затем разъедемся на несколько точек - общественных пространств. Там будем дарить девушкам тюльпаны, петь песни, читать стихи, кто что приготовит в силу своих талантов", - рассказал один из организаторов акции Георгий Болотов, отметив, что автопробег завершится фотосессией.

В Тогучине Новосибирской области в преддверии праздника на помощь волонтерам придут сотрудники ДПС. "ГАИ будут останавливать машины как будто для того, чтобы проверять [у женщин за рулем] документы. Вместо этого наши волонтеры будут дарить цветы для создания праздничного настроения", - сообщила ТАСС старший методист отдела по делам молодежи "Центр развития творчества" Тогучинского района Анна Чан-фа. В Севастополе участковые инспекторы полиции подарят горожанкам на своих участках цветы, а в селах - придут к маломобильным женщинам, чтобы поздравить их с праздником.

В Элисте в рамках акции "Вам, любимые" волонтеры преподнесут женщинам, которые работают кондукторами в маршрутных такси, тюльпаны, рассказали ТАСС в министерстве спорта и молодежной политики Калмыкии. "В дополнение к букетам волонтеры прочитают женщинам четверостишья - как проникновенные, трогательные, так и веселые, поднимающие настроение. Помимо кондукторов, молодые люди поздравят сотрудников соцучреждений - интернатов, больниц, а также пожилых женщин, которые проживают в домах престарелых", - уточнили в ведомстве региона.

День красоты для пожилых и троллейбус с живой музыкой

В городе Жуковке Брянской области волонтеры поздравят с праздником пожилых людей в доме-интернате. Для них проведут мастер-классы по рисованию и аппликации, и покажут небольшой спектакль. "Это мини-постановка, больше концертно-развлекательного характера, в ней участвуют и сами пожилые люди, они охотно учат роли, репетируют. Это будет хороший подарок к 8 Марта женщинам, проживающим в доме-интернате, его сотрудницам", - сообщила специалист по работе с молодежью центра по развитию добровольческого движения и общественных инициатив Брянской области Анна Безрукова.

Как рассказала ТАСС координатор акции в Рязани Аделина Амирзянова, праздничные мероприятия в городе волонтеры начнут проводить уже 7 марта. "Мы начинаем акцию в геронтологическом центре, где устраиваем проживающим там женщинам день красоты. Будем делать им макияж, прически и фотосессию. Также будем поздравлять лежачих больных в отделении милосердия", - рассказала она.

Кроме того, 8 марта по Рязани будет ездить необычный троллейбус с живой музыкой. Волонтер в салоне транспорта будет играть на саксофоне, а еще один молодой человек на каждой остановке поможет женщинам садиться и выходить из троллейбуса, и, конечно, будет вручать цветы. В Международный женский день волонтеры хотят устроить сюрприз и гостьям города - всем, приезжающим на железнодорожную станцию Рязань-2 на улице будут вручать цветы и раздавать сделанные детьми открытки.

Теги
РоссияКалмыкияКрымБрянская областьНовосибирская областьРязанская областьСаратовская областьСмоленская область
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