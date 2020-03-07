{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Жительницу Украины привлекли к ответственности за распространение лжи о коронавирусе

Ранее на Украине зарегистрировали первый случай заражения новым коронавирусом

КИЕВ, 7 марта. /ТАСС/. Полиция Украины привлекла к административной ответственности жительницу Черновцов, которая в общении с журналистами давала ложную информацию о ситуации в городе после выявления там первого заразившегося новым коронавирусом. Об этом в субботу сообщила пресс-служба МВД Украины.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

"Полиция привлекла к ответственности жительницу Черновцов за распространение ложных слухов о коронавирусе", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В полиции подчеркнули, что "ее действия могли привести к социальной напряженности, нарушению общественного порядка и другим негативных последствиям". В отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении по статье о распространении ложных слухов, санкция которой предусматривает штраф или принудительные работы.

На Украине в минувший вторник заявили о первом зафиксированном в стране случае заражения новым коронавирусом. Его диагностировали в Черновцах у украинца, прибывшего из Италии. В тот же день жители города собрались на стихийный митинг рядом с домой заболевшего мужчины с требованием изолировать его жену, остававшуюся на тот момент в квартире.

Ранее украинцы выражали жестокий протест в связи с эвакуацией сограждан из Уханя. 20 марта 45 украинских граждан и 28 иностранцев после приземления лайнера в Харькове на автобусах отправили для прохождения двухнедельного карантина в санаторий в поселке Новые Санжары Полтавской области. Известие о размещении в поселке эвакуированных из Китая вызвало протест местных жителей, которые попытались не пропустить колонну: протестующие забросали камнями автобусы и сопровождавших их на автомобилях полицейских, в результате девять сотрудников правоохранительных органов получили травмы. Президент Украины Владимир Зеленский, оценивая события в Новых Санжарах, сравнил страну со Средневековьем.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в девяти десятках стран, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 55,5 тыс. человек, число случаев заражения сохраняется у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 21 тыс., более 400 человек умерли.

 

Теги
УкраинаРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
ВОЗ направит экспертов в Азербайджан и на Украину в связи с коронавирусом
В организации также сообщили, что в Венеции будет базироваться "чрезвычайная группа" специалистов ВОЗ для координации с местными властями
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС