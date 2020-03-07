Жительницу Украины привлекли к ответственности за распространение лжи о коронавирусе

КИЕВ, 7 марта. /ТАСС/. Полиция Украины привлекла к административной ответственности жительницу Черновцов, которая в общении с журналистами давала ложную информацию о ситуации в городе после выявления там первого заразившегося новым коронавирусом. Об этом в субботу сообщила пресс-служба МВД Украины.

"Полиция привлекла к ответственности жительницу Черновцов за распространение ложных слухов о коронавирусе", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В полиции подчеркнули, что "ее действия могли привести к социальной напряженности, нарушению общественного порядка и другим негативных последствиям". В отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении по статье о распространении ложных слухов, санкция которой предусматривает штраф или принудительные работы.

На Украине в минувший вторник заявили о первом зафиксированном в стране случае заражения новым коронавирусом. Его диагностировали в Черновцах у украинца, прибывшего из Италии. В тот же день жители города собрались на стихийный митинг рядом с домой заболевшего мужчины с требованием изолировать его жену, остававшуюся на тот момент в квартире.

Ранее украинцы выражали жестокий протест в связи с эвакуацией сограждан из Уханя. 20 марта 45 украинских граждан и 28 иностранцев после приземления лайнера в Харькове на автобусах отправили для прохождения двухнедельного карантина в санаторий в поселке Новые Санжары Полтавской области. Известие о размещении в поселке эвакуированных из Китая вызвало протест местных жителей, которые попытались не пропустить колонну: протестующие забросали камнями автобусы и сопровождавших их на автомобилях полицейских, в результате девять сотрудников правоохранительных органов получили травмы. Президент Украины Владимир Зеленский, оценивая события в Новых Санжарах, сравнил страну со Средневековьем.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в девяти десятках стран, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 55,5 тыс. человек, число случаев заражения сохраняется у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 21 тыс., более 400 человек умерли.