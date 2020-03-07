В Японии за сутки коронавирусом заразились более 25 человек

ТОКИО, 7 марта. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом в Японии за последние сутки увечилось по крайней мере на 26 и достигло 1137. Такие данные приводит в субботу министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны.

Впервые инфицированные были зафиксированы сразу в трех японских префектурах - Хиросима, Гумма и Фукусима. Больше всего заразившихся по-прежнему в самой северной префектуре Хоккайдо (98), где на прошлой неделе местные власти ввели режим ЧС. За Хоккайдо по числу заразившихся следует столичный регион (64) и префектура Айти (62).

Около 60 заболевших по всей стране находятся в тяжелом состоянии. Число жертв коронавируса в Японии не изменилось и составляет 12 человек. В общее число зараженных в Японии входят также пассажиры и члены экипажа круизного Diamond Princess, которое месяц простояло на карантине в порту Иокогамы. Там было выявлено 696 случаев коронавируса

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в девяти десятках стран, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 55,5 тыс. человек, число случаев заражения сохраняется у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 21 тыс., более 400 человек умерли.