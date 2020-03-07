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Распространение коронавируса нового типа

Число инфицированных коронавирусом в Нидерландах достигло 188

По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды страны, 112 из них в последнее время выезжали за границу, по большой части - в Италию

ГААГА, 7 марта. /ТАСС/. До 188 возросло число заразившихся новым коронавирусом в Нидерландах. Об этом сообщил в субботу Национальный институт здравоохранения и окружающей среды страны.

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Из 60 новых пациентов большая часть выявлена в провинции Северный Брабант. Из 188 человек 112 в последнее время выезжали за границу, по большой части - в Италию. Еще 47 человек заразились коронавирусом после контакта с людьми, выезжавшими за границу. Как заразились остальные 29 человек, пока не установлено.

В пятницу было объявлено о том, что от нового коронавируса в Нидерландах скончался первый человек. Речь идет о 86-летнем мужчине.

Кроме того, в пятницу Национальный институт здравоохранения и окружающей среды страны рекомендовал жителям провинции Северный Брабант, чувствующим незначительное недомогание, ограничить контакты с внешним миром до полного выздоровления. Речь идет о кашле, насморке и незначительном повышении температуры тела. Людям с этими симптомами рекомендуется не посещать общественные мероприятия, не ходить на работу, не посещать друзей.

Теги
ИталияНидерландыРаспространение коронавируса нового типа
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