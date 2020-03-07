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Распространение коронавируса нового типа

Число инфицированных коронавирусом в Великобритании превысило 200

Два пациента умерли

ЛОНДОН, 7 марта. /ТАСС/. Число людей, у которых в Великобритании диагностировано вызываемое новым коронавирусом заболевание, увеличилось до 206. Об этом сообщило в субботу Министерство здравоохранения и социальных дел Соединенного Королевства.

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"По состоянию на 7 марта у 21 460 человек были взяты анализы в Великобритании, из которых 21 254 оказались отрицательными и 206 - положительными. Два пациента, анализы которых на COVID-19 (название заболевания - прим. ТАСС) были положительными, скончались", - отметили в ведомстве.

Больше всего случаев болезни, от которой в мире умерли более 3 тыс. человек, а более 100 тыс. оказались инфицированы, отмечено в Лондоне (29). Далее идут юго-восток (24) и юго-запад (22) Англии.

Теги
ВеликобританияРаспространение коронавируса нового типа
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