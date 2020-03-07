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Обратившийся к Путину воспитанник детдома впервые за четыре месяца проведет выходные дома

Решаются вопросы по дальнейшему жизнеустройству мальчика, сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Воспитанник детского социального учреждения в Москве, который в конце февраля обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь вернуться домой, впервые за четыре месяца смог поехать домой на выходные. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

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"Кузнецова встретилась с 14-летним Мишей, его бабушкой и крестным. Ряд вопросов по дальнейшему жизнеустройству мальчика решался с участием представителей Департамента соцзащиты Москвы, специалистов аппарата уполномоченного по правам ребенка. В ходе встречи, кроме целого спектра вопросов по обучению ребенка, оформлению необходимых документов, был окончательно решен вопрос с выдачей разрешения на временную опеку - гостевого режима, и Миша поехал домой сразу же после совещания", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что гостевой режим оформлен на крестного, благодаря чему "впервые за четыре месяца мальчик проведет выходные с близкими ему людьми".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКузнецова, Анна Юрьевна
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