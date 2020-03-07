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В Дагестане впервые появится центр обучения инвалидов рабочим профессиям

В нем люди с ограниченными возможностями здоровья смогут бесплатно обучиться таким профессиям, как гончарное дело, швейное дело, живопись

МАХАЧКАЛА, 7 марта. /ТАСС/. Первый центр бесплатного обучения людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) рабочим профессиям откроют в апреле этого года в Дагестане. Об этом ТАСС сообщила в субботу автор проекта, руководитель дагестанского благотворительного фонда "Колесо добра" Наида Магомедова.

"Проект по созданию центра обучения инвалидов рабочим профессиям "Разные, но равные" реализуется в Махачкале на средства гранта форума "Машук" и Минтруда Дагестана. На сегодня проект уже на стадии завершения, планируем в следующем месяце запустить его", - сказала Магомедова, уточнив, что это первый подобный центр в регионе.

Она отметила, что главная цель - обучение и трудоустройство инвалидов. "Основная цель моего проекта - создание условий для трудоустройства хотя бы 50 инвалидов-колясочников, а так же для обучения 700-800 человек с ОВЗ, в том числе с нарушением слуха, речи и нарушением опорно двигательного аппарата, которые проживают в Дагестане", - сообщила собеседница агентства.

По ее словам, в этом центре люди с ограниченными возможностями здоровья смогут пройти обучение по нескольким специальностям. "Все инвалиды, желающие пройти обучение у нас, смогут сделать это по таким профессиям, как гончарное дело, швейное дело, живопись. Обучение бесплатное. Возможно, в будущем число профессий увеличится", - уточнила руководитель проекта.

Наида Магомедова добавила, что в смену одновременно смогут обучаться до 10 человек. "Их будут обучать преподаватели Дагестанского государственного педагогического университета, где уже давно готовят ребят по нашим специальностям", - заключила она.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
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