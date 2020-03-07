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Распространение коронавируса нового типа

Во Франции число случаев заражения коронавирусом выросло почти до 1 тыс.

За последние 24 часа было выявлено 336 новых случаев заражения

ПАРИЖ, 7 марта. /ТАСС/. Число инфицированных коронавирусом во Франции увеличилось до 949 человек. Об этом сообщил в субботу на пресс-конференции в Париже генеральный директор управления здравоохранения страны Жером Саломон.

"На данный момент в стране подтверждено 949 случаев заражения коронавирусом, за последние 24 часа было выявлено 336 новых случаев заражения", - отметил Саломон. По его словам, число умерших от заболевания, вызванного новым коронавирусом, или от спровоцированного им ухудшения других патологий составляет 16 человек.

В субботу днем сообщалось о 716 подтвержденных случаях заражения во Франции и об 11 умерших.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в девяти десятках стран, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 55,5 тыс. человек, число случаев заражения сохраняется у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 21 тыс., более 400 человек умерли.

Теги
ФранцияРаспространение коронавируса нового типа
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