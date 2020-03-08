В Дагестане паломника с температурой госпитализировали

МАХАЧКАЛА, 8 марта. /ТАСС/. Вернувшегося из Мекки дагестанского паломника с температурой госпитализировали сразу после посадки самолета в аэропорту Махачкалы. Подозрения на коронавирус не было, у него выявлена повышенная температура, сообщила ТАСС в субботу первый заместитель министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева.

В субботу некоторые СМИ сообщили, что в аэропорту Махачкалы вернувшегося из Мекки паломника прямо с самолета отправили в больницу, чтобы проверить на коронавирус.

"Вернувшийся из Мекки паломник был с температурой, подозрения на коронавирус не было. В целях предупреждения и безопасности решено его госпитализировать в аэропорту и все проверить. Оказалось, что у него просто повышенная температура", - сказала Беляева.

По ее словам, такое повышенное внимание к прилетающим в регион - это "мера предупреждающая, чтобы не было потом паники". "Все, в том числе медики, отработали как положено. И в дальнейшем мы готовы оперативно реагировать на подобные случаи", - отметила собеседница агентства.

Она добавила, что "в целях обеспечения санитарной охраны территории РФ от завоза инфекционных заболеваний, представляющих опасность для населения, в пунктах пропуска через госграницу постоянно ведется санитарный контроль". "Эти мероприятия проводятся ежегодно при возвращении паломников из хаджа и умры (малый хадж - прим. ТАСС), за всеми паломниками осуществляется медицинское наблюдение. Кроме того, в настоящее время эти меры безопасности усилены в связи с угрозой заноса и распространения нового коронавируса", - заключила первый замглавы Минздрава региона.