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В Пятигорске назвали 19 победителей полуфинала конкурса "Мастера гостеприимства"

Финал конкурса состоится в Москве в апреле на форуме "Россия - страна возможностей"

ПЯТИГОРСК, 7 марта. /ТАСС/. Полуфинал конкурса в сфере туризма "Мастера гостеприимства" завершился в Пятигорске, победителями стали 19 участников из восьми регионов России. Они примут участие в финальном этапе, который пройдет в апреле на форуме "Россия - страна возможностей" в Москве, передает корреспондент ТАСС.

В течение двух дней 103 участника из 18 регионов России соревновалось по двум направлениям - в первый день полуфинала оценивались управленческие и лидерские качества конкурсантов, во второй - эксперты из сферы туризма выбирали лучшие авторские проекты, направленные на развитие туризма в России. В итоге были определены победители. Большего всего участников (7) - представители Ставропольского края, трое - представители Москвы, по двое - от Северной Осетии-Алании, Карачаево-Черкессии и Дагестана, по одному - из Рязани, Санкт-Петербурга и Кабардино-Балкарии.

Полуфинал в Пятигорске стал третьим среди девяти региональных этапов. В феврале очные этапы "Мастеров гостеприимства" прошли в Сочи и Туле, 6 и 7 марта, параллельно с Пятигорском, соревнования проходили в Самаре. До конца марта испытания также состоятся в Ялте, Уфе, Салехарде, Калининграде и Иркутске. В общей сложности в финал пройдут 200 человек, 50 из них станут "Мастерами гостеприимства" и смогут получить гранты на реализацию проектов, образовательные сертификаты, приглашения на стажировки и работу в ведущих туристических компаниях.

О конкурсе

Конкурс "Мастера гостеприимства" - один из самых новых проектов платформы "Россия - страна возможностей", который реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование". Партнером выступает Общенациональный Союз индустрии гостеприимства (ОСИГ). Конкурс был запущен в ноябре 2019 года и охватил всю Россию, на него поступило более 20 тыс. заявок.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

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