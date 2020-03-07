Летевшие с зараженной коронавирусом женщиной рейсом из Италии в Кишинев попадут в карантин

КИШИНЕВ, 7 марта. /ТАСС/. Пассажиров, прилетевших одним рейсом из Италии в Кишинев с женщиной, у которой диагностировали коронавирус, поместят на карантин. Об этом сообщило в субботу министерство здравоохранения, труда и социальной защиты республики.

"Министерство уже собирает данные о пассажирах вместе с пограничной полицией и Национальным агентством общественного здоровья. Сегодня же пассажиров рейса поместят на карантин в соответствии с рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем министерство выступило с поправкой, что женщина, у которой был диагностирован коронавирус, прилетела не из Болоньи, а из Милана, рейсом авиакомпании Wizzair, W6 3796 Милан - Кишинев.