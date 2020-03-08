Италия может запретить въезд и выезд из нескольких областей страны

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Правительство Италии может запретить въезд и выезд из нескольких областей страны, в число которых входит Ломбардия, Венето и Пьемонт. Об этом в субботу сообщило агентство Рейтер со ссылкой на попавший в его распоряжение проект документа с перечнем мер для пресечения распространения коронавируса нового типа внутри страны.

По данным агентства, под действие ограничительных мер попадут более 10 областей. На этих территориях школы, музеи, спортивные залы и бассейны будут закрыты, по крайней мере, до 3 апреля. Отпуска всех медицинских работников будут отменены. Отмечается, что документ может быть принят в ближайшее время.

По последним данным, за сутки число умерших в Италии от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 36, достигнув 233. Общее число инфицированных составляет 5883. Выздоровели к настоящему моменту 589 человек.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в девяти десятках стран, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 55,5 тыс. человек, число случаев заражения сохраняется у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 21 тыс., более 400 человек умерли.