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Распространение коронавируса нового типа
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За сутки от коронавируса в Китае умерли 27 человек

Число случаев заболевания в стране за всю историю эпидемии достигло почти 80,7 тыс.

ТАСС, 8 марта. Число жертв нового коронавируса в Китае за последние сутки составило 27 человек, число заразившихся увеличилось на 44, выздоровели еще 1,6 тыс. человек. Об этом сообщил в воскресенье Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По данным ведомства, число случаев заболевания в стране за всю историю эпидемии достигло почти 80,7 тыс., при этом выздоровели 57 тыс. человек, умерли 3097.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в девяти десятках стран, включая Россию. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 21 тыс., более 400 человек умерли.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
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